Огтай Асадов: «Равнодушие к захватнической политике представляет угрозу миру и безопасности»

2017-10-16 17:32 | www.apa.az | 6

В рамках визита в Санкт-Петербург председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов выступил на 137-й ассамблее Межпарламентского союза.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, О.Асадов сказал, что за прошедшие 25 лет Армения игнорировала решения и резолюции авторитетных международных организаций, продолжала грубо нарушать нормы международного права: «Странно, что нет механизма, который бы заставил агрессора выполнять решения международных организаций. Это приводит к подходу к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту на основе двойных стандартов».

О.Асадов отметил, что все должны понимать, какую большую угрозу миру и безопасности представляет равнодушие к этническому сепаратизму, воинственному национализму и захвату чужих земель: «Международное сообщество должно найти в себе силы и принять решительные меры. Все конфликты, в том числе армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, должны быть урегулированы в рамках всеми признанных принципов и норм международного права, в частности на основе территориальной целостности. Сегодня Азербайджан готов к объединению усилий и совместной деятельности, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций во имя решения стоящих перед международным сообществом сложных проблем и обеспечения мира и спокойствия».

Председатель Милли Меджлиса рассказал о созданной в Азербайджане модели мультикультурализма и толерантности. При этом он отметил, что важной составляющей государственной политики Азербайджана является поддержка межкультурного, межрелигиозного диалога и мультикультурализма.

«Азербайджан многонациональная страна, этническое и религиозное многообразие является нашим огромным достоянием. Вполне логично, что 2016 год был объявлен в нашей стране «Годом мультикульитурализма», а 2017 – «Годом исламской солидарности».

На мероприятии был рассмотрен ряд организационных вопросов. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко избрана новым председателем, а Туркменистан, Узбекистан и Вануату – новыми членами Межпарламентского Союза. Такими образом, количество парламентов, входящих в Союз, достигло 176.