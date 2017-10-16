Лавров о строительстве трубопроводов на Каспии

2017-10-16 13:50 | www.oxu.az | 5

Перед строительством трубопроводов на Каспии необходимо понять, какое воздействие они окажут на окружающую среду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отличие от Чёрного моря, на Каспии морская среда очень хрупкая, и есть необходимость, прежде чем принимать решения о таких трубопроводах, проработать воздействие этих проектов на окружающую среду самым тщательным образом", - сказал российский министр, выступая в ходе панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

Н.Г.