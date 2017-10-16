Определилась судейская бригада матча «Карабах» - «Атлетико»

2017-10-16 14:00 | www.oxu.az | 5

Определились арбитры матча 3-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и испанским «Атлетико».

Как сообщает Oxu.Az, главным судьей встречи назначен Рудди Буке, которому будут помогать лайнсмены Жилом Дебарт, Фредерик Кано, арбитры на линии Амаури Делеру, Франсуа Летексье, а также четвертый рефери Бертранд Жуанно. Судейская бригада представляет Францию.

Напомним, что матч «Карабах» – «Атлетико» состоится 18 октября на Олимпийском стадионе в Баку и начнется 20:00.

A.M.