Баку и Исламабад достигли огромных успехов в двухсторонних политических отношениях – посол

2017-10-16 16:33 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Пакистан достигли огромных успехов в двухсторонних политических отношениях, сказал в интервью Trend в понедельник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Пакистан был одной из первых стран, признавшей независимость Азербайджана. С этого момента отношения между двумя странами развивались по нарастающей. В этом году мы отметили серебряный юбилей пакистано-азербайджанских дипломатических отношений. Я думаю, что обе страны достигли огромных успехов в политических отношениях», - сказал посол.

Посол отметил, что за последние 25 лет Азербайджан посетили три президента и три премьер-министра Пакистана, что говорит о том, что Пакистан придает важное значение Азербайджану во внешнеполитических вопросах.

«Кроме того, между двумя странами существует парламентская группа дружбы, которая также способствует развитию отношений между Азербайджаном и Пакистаном. В этом году между двумя странами состоялось множество визитов на высоком уровне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний раз посетил Пакистан для участия в 13-м саммите Организации экономического сотрудничества в феврале 2017 года», - сказал Мохманд.

Посол отметил, что шестое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в Исламабаде, и ожидается, что следующая встреча состоится в ближайшее время в Баку.

Кроме того, Мохманд сказал, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в военной сфере.

Посол напомнил, что недавно начальник авиационного штаба ВВС Пакистана Сохаил Аман посетил Азербайджан с визитом.

«Мы сотрудничаем с министерствами по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел Азербайджана. Пакистан и Азербайджан также сотрудничают в области военной подготовки. Пакистанские военные посещают Азербайджан для проведения тренингов. Мы уже установили контакты между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Национальным управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана. Председатель Национального управления Омар Махмуд Хаят совершил визит в Баку в июле текущего года и провел здесь ряд переговоров. В следующем месяце ожидается проведение еще одной встречи на высоком уровне», - добавил посол.

Посол также отметил, что Азербайджан поддерживает Пакистан в конфликте вокруг Кашмира, и Пакистан поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

«Мы всегда поддерживаем Азербайджан в Совете Безопасности ООН и других платформах. Мы предоставляем Азербайджану политическую, дипломатическую и моральную поддержку», - сказал посол.

Мохманд напомнил, что Постоянный комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана накануне принял резолюцию, осуждающую оккупацию Арменией азербайджанских территорий.

Посол выразил надежду, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт будет решен в ближайшее время.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)