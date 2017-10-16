Иран разработал план на случай выхода США из ядерной сделки

2017-10-16 17:33 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам спикер иранского парламента Али Лариджани.

«Недавно в парламенте мы решили, что как мы поступим, если американцы предпримут те или иные шаги», - отметил Лариджани.

По его словам, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки, то пожалеет о своем решении.

Лариджани добавил, что иранский план предусматривает различные сценарии развития событий.

Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Совместный всеобъемлющий план действий предусматривал снятие с Ирана экономических и финансовых санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей. Трамп пообещал работать с конгрессом над «серьезными недостатками» соглашения с Ираном, и заверил, что США введут против Тегерана новые санкции за поддержку терроризма.

В Тегеране подчеркивали, что страна может выйти из ядерной сделки, если мировое сообщество попытается восстановить санкции.