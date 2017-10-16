Павленский поджег Банк Франции

2017-10-16 14:12 | www.oxu.az | 4

Фотография российского художника Петра Павленского, стоящего перед горящим Банком Франции появилась в Twitter в понедельник, 16 октября. Опубликовавший снимок пользователь @capucinema заявил, что акционист поджег здание.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В посте утверждается, что инцидент произошел в 4 утра. После этого Павленский был задержан сотрудниками полиции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Фотографии поджога также опубликовала активистка Сара Константин. Она подчеркнула, что акция художника «разжигает огонь мировой революции», и пообещала выложить видеозапись произошедшего.

Помимо этого, снимки с Павленским появились в Twitter Divergence-Images‏.

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 октября 2017 г.

В сентябре Павленский дал интервью порталу Deutsche Welle, в котором рассказал о жизни во Франции. Художник покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. При этом он не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Причиной эмиграции акционист назвал то, что пару подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

A.C.

