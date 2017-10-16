Очередной Бакинский Шопинг Фестиваль начался!

2017-10-16 14:15 | www.oxu.az | 3

15 октября стартовал второй Бакинский Шопинг Фестиваль, который обещает участникам новые возможности. В Фестивале, который продолжится до 15 ноября, примут участие более 500 торговых объектов. Большинство магазинов и центров услуг присоединились к системе Tax Free - возврата суммы налога на добавленную стоимость НДС.

Министерство налогов Азербайджанской Республики, Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ), Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при президенте Азербайджанской Республики (АСАН) и Azer-Turk Bank являются официальными партнерами Бакинского Шопинг Фестиваля.

Как передает Oxu.Az, в отличие от предыдущего Фестиваля впервые к BSF присоединятся гипермаркет "Браво" и супермаркет "Нептун". Кроме этого, в Фестивале примет участие ряд аптек.

Во время проведения Фестиваля с целью привлечения большего количества туристов, а также создания условий для выгодного шоппинга и отдыха, будут подготовлены и представлены специальные туристические предложения, включающие в себя – авиабилет, трансфер, страхование, 3-х дневное проживание в отеле, организация шоппинг-туров в магазины, участвующих в Фестивале.

Участники фестиваля также получат в магазинах-участниках Фестиваля Подарочные Карты, предоставляющие скидки, а также возможность участия в моментальных лотереях. Для стимулирования интереса туристов и местных покупателей в торговом центре Park Bulvar Mall организуют игру «Шопомания», а в торговых центрах 28 Mall и Gənclik Mall проведут интерактивную игру «Колесо удачи», Фан-зона будет действовать на Площади фонтанов.

«Сюрпризы Фестиваля»: Моментальная лотерея!

Моментальные лотереи, подготовленные в формате «сотри-выиграй», дают клиенту возможность мгновенного выигрыша. Во время Бакинского Шопинг Фестиваля любой покупатель, совершивший в магазинах-участниках фестиваля покупки на сумму 100 АЗН и более сможет принять участие в лотерее. Количество лотерейных билетов будет распределено в зависимости от суммы покупок. На сумму покупок от 100 – до 500 АЗН покупатель получит один, а на сумму от 500 АЗН и выше два билета.

Что такое Tax Free и как им пользоваться?

Tax Free - система возврата суммы налога на добавленную стоимость НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами, широко применяется во всем мире

В Азербайджане эта система применяется в течение последних лет. НДС возвращается в аэропорту, при выезде из страны на покупки, сделанные иностранными гражданами в магазинах, с соответствующим логотипом Tax Free.

А начиная с этого года, с организацией Бакинского Шопинг Фестиваля, по сравнению с иностранными государствами, понятие Tax Free стало более привлекательным. Так как в других странах Tax Free пользуются только туристы, а в Азербайджане этой системой смогут воспользоваться и граждане страны. С целью привлечения покупательского интереса к Бакинскому Шопинг Фестивалю наряду с туристами, гражданам Азербайджана также будет возвращена часть НДС на приобретенные товары.

Кроме этого, с целью развития шопинга в стране, минимальная стоимость покупок для получения части НДС была снижена. Если в обычное время минимальная стоимость покупок для Tax Free составляла 300 АЗН и была действительна только для туристов, то во время Бакинского Шопинг Фестиваля этой возможностью смогут воспользоваться и граждане страны, а минимальная стоимость покупок будет составлять 100 АЗН. Это значит, что каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках Фестиваля на сумму 100 АЗН, может вернуть часть потраченной суммы. Во время шопинга продавцом предоставляется налоговая счет-фактура, а покупатель, в свою очередь, должен обратиться в отдел НДС для заверения этого документа. Адреса отделов НДС вы найдете по ссылке http://bakushopfest.com/edv-koshkleri/.

В этот же день, обратившись в уполномоченные банки Бакинского Шопинг Фестиваля, можно получить определенную сумму НДС обратно. Система возврата НДС применяется к покупкам, совершенным в магазинах-участниках фестиваля. В ссылке http://bakushopfest.com/muvekkil-banklar/ представлен список уполномоченных банков.

По нижеследующей ссылке предоставлены названия магазинов, в которых во время Бакинского Шопинг Фестиваля можно получить обратно сумму НДС с совершенных покупок: http://bakushopfest.com/our-stores/.

Отметим, что Первый Бакинский Шопинг Фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая 2017-го года. Согласно указу Президента АР Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием туризма в Азербайджанской Республике». Проведение фестиваля было поручено Бюро Конгресса Азербайджана под организацией министерства культуры и туризма. Организация проведения Шопинг Фестиваля в Баку была подтверждена указом главы государства от 6 декабря 2016 года. Это нашло отражение в «Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической отрасли в Азербайджанской Республике ».

Более подробную информацию о фестивале можно получить ниже:

Телефон: (012) 498 20 63

E-mail: media@bakushopfest.com

Web: www.bakushopfest.com

Для представителей медиа: http://bakushopfest.com/for-media-inquiries/

A.C.

