В Стамбуле прогремел взрыв, есть раненые

2017-10-16 16:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Икителли прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, ранены четыре человека, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел на одном из складов, где находился пустой бензовоз.

Все раненые являются работниками склада. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Причина взрыва пока неизвестна. Ведутся работы по ее выяснению.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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