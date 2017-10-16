Против адвоката Аслана Исмайлова возбудили уголовное дело – ФОТО

2017-10-16 14:28 | www.oxu.az | 3

В отношении известного адвоката Аслана Исмайлова возбуждено уголовное дело.

Как передает Oxu.Az, об этом сам А.Исмайлов написал на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье 221 Уголовного кодекса (хулиганство):

«Сейчас мне позвонил следователь Управления полиции Бинагадинского района Ильгар Гамидов и сказал, что на основании заявления судьи Бинагадинского районного суда Рашада Алиева прокурор Бинагадинского района Назим Иманов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 221 УК АР (хулиганство). Сегодня в 15:00 я буду допрошен в Управлении полиции».

А.М.

