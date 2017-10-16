Массовые аресты членов ИГ в Турции

2017-10-16 14:33 | www.oxu.az | 3

В Стамбуле задержаны 39 членов террористической организации «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в сообщении городской полиции, распространенном в понедельник.

Операции против членов ИГ проводились по восьми адресам.

«В числе задержанных 32 иностранца», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди задержанных - восемь женщин.

«Все задержанные иностранцы будут депортированы из Турции», - говорится в сообщении.

Гражданская принадлежность указанных лиц не уточняется.

Н.О.