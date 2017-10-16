В Баку капитан пригрозил взорвать свой корабль

2017-10-16 14:38 | www.oxu.az | 3

Минувшее воскресенье для сотрудников Управления полиции Бинагадинского района Баку запомнится тем, как капитан корабля грозился взорвать судно.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

Капитан корабля Aria-142 Каспийской морской нефтяной флотилии (КМНФ) Эльсевер Гарибов, 1977 года рождения, столкнулся с жилищной проблемой. Его частный дом, расположенный в новом жилом массиве поселка Баладжары, грозятся снести, объясняя это тем, что жилье находится на территории, подведомственной Управлению нефтепроводов Государственной нефтяной компании АР (SOCAR). Сотрудники управления сообщили семье Гарибова, что вынуждены снести дом, поскольку он находится в непосредственной близости от нефтепровода.

В связи с этим мужчина позвонил на службу "102" и заявил, что в случае сноса дома он взорвет корабль, капитаном которого является, поскольку ему и его семье больше негде жить. Сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского района зарегистрировали заявление и приступили к расследованию. Позднее Гарибов признался, что был сильно разгневан, когда сообщил о своих намерениях взорвать судно.

Н.О.