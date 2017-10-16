Трагедия в главном офисе SOCAR

2017-10-16 14:42 | www.oxu.az | 4

В Наримановском районе Баку трагически погиб рабочий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, проводивший ремонтные работы в лифте административного здания 26-летний Орхан Мамедов провалился в шахту лифта. Сотрудники службы спасения особого риска извлекли тело О.Мамедова из шахты и передали по назначению.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошел в головном офисе SOCAR на проспекте Гейдара Алиева, 121. Рабочий, проводивший ремонтные работы на одном из верхних этажей, провалился в шахту и разбился.

По факту в прокуратуре Наримановского района проводится расследование.

Отметим, что погибший был сотрудником ООО Verti, занимающегося техническим обслуживанием лифтов в различных зданиях.

Э.А.

