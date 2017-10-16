В 2017 г. завершатся работы по электронному учету земель в 14 районах Азербайджана

2017-10-16 17:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2017 году планируется полностью завершить работы по электронному учету земель в 14 районах Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете по вопросам имущества, об этом сказал председатель госкомитета Керем Гасанов на совещании, посвященном проделанной за январь-сентябрь работе и предстоящим задачам.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по созданию электронной базы данных кадастра недвижимости в 53 районных центрах и прилегающих к ним городах и поселках общей площадью 130 тысяч гектаров, разработке цифровой кадастровой карты территории.

«В январе-сентябре этого года были проведены работы по полевым исследованиям почв на территории площадью 600 тысяч гектаров и полевым геоботаническим исследованиям на территории площадью 200 тысяч гектаров», - сказал Гасанов.

Председатель комитета также отметил, что названия около 30 тысяч улиц и проспектов и более 600 тысяч адресных номеров в 57 городах и районах, 156 поселках и 1533 селах внесены в Информационную систему реестра адресов Азербайджана.

«Число пользователей национальной навигационной системы AzNav, которая была сдана в эксплуатацию в феврале текущего года, достигло около 180 тысяч. В Баку и регионах было продолжено проведение мониторингов и рейдов с целью контроля над рациональным использованием и охраной земель. За нарушение требований законодательства за отчетный период было составлено 744 протокола об административном правонарушении. В целом до сегодняшнего дня было составлено около 1900 протоколов об административном правонарушении», - сказал председатель госкомитета.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)