На окраине Тбилиси прогремел взрыв

2017-10-16 14:54 | www.oxu.az | 4

Взрыв произошел на окраине столицы Грузии рядом с автозаправочной станцией, пострадали три человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в клиники", - говорится в сообщении ТВ, опубликованном на сайте канала.

По данным телекомпании, на месте работают пять спасательных бригад. В результате взрыва повреждено стоящее рядом здание. Пожар ликвидирован.

Причины возникновения взрыва пока неизвестны.

Н.О.