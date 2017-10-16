Бакинский шопинг-фестиваль является грандиозным мероприятием - Джеймс Уорлик

2017-10-16 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинский шопинг-фестиваль является грандиозным мероприятием, сказал в понедельник бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик в интервью официальному сайту Фестиваля (www.bakushopfest.com).

Выражая свое сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на Фестивале, дипломат заверил что обязательно примет участие на следующих фестивалях и воспользуется выгодными скидками.

"Я посетил официальный сайт Фестиваля и хочу отметить, что Бакинский шопинг-фестиваль является грандиозным мероприятием".

Второй Бакинский шопинг-фестиваль, стартовавший 15 октября продолжится до 15 ноября.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система “Tax Free”. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг-фестиваля.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

Более подробную информацию о Фестивале можно получить здесь:

Телефон: 0124982063

E-mail: media@bakushopfest.com

Web: www.bakushopfest.com

Для представителей медиа: http://bakushopfest.com/for-media-inquiries/