Определилась азербайджанская участница «Улыбка Вселенной 2018» – ФОТО

2017-10-16 14:58 | www.oxu.az | 3

Финал конкурса «Улыбка Вселенной - 2018» состоится в феврале-марте будущего года в Сочи.

Как передает Oxu.Az, за титул «Улыбка Вселенной - 2018» от Азербайджана, который будет представлен на конкурсе впервые, будет бороться 22-летняя Айнур Сулейманова.

Участвовать в конкурсе смогут все желающие представительницы прекрасного пола старше 18 лет из любой точки земного шара. Главный критерий отбора – умение красиво улыбаться, быть социально активным и позитивным человеком. Стандартные критерии отбора для конкурсов красоты (рост, вес) не имеют значения для «Улыбки Вселенной».

Oсновная цель конкурса – найти самых позитивных девушек из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. Миссией проекта является укрепление дружбы разных народов планеты. Конкурс пропагандирует моду на улыбку, доброту, бережное отношение к окружающим.

Те, кто пройдет в финал проекта, получат призы от спонсоров и партнеров «Улыбки Вселенной», известность на международном уровне, а также возможность получения рекламных контрактов от известных мировых брендов.

Главный приз за первое место $10 000 USD.

A.C.

