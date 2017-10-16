Иракские военные вошли в город Туз-Хурмату – ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 15:03 | www.oxu.az | 4

Иракские военные вошли в город Туз-Хурмату к юго-востоку от спорного Киркука.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Ихбария".

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук.

"Иракские силовики вошли в Туз-Хурмату и установили контроль над ситуацией в сфере безопасности", - сообщил канал.

Отмечается, что аль-Абади поручил армии защитить в городе "жизни людей, их собственность и мирное сосуществование".

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Жители Киркука, в окрестностях которого проходит операция иракских ВС по восстановлению безопасности, вооружаются и готовятся оборонять город в случае, если иракские военные начнут наступление.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что в городе вооружены уже практически все мужчины. Организуется самооборона в городских кварталах.

Также сообщается, что иракские силовики сообщили об установлении своего контроля над аэропортом в спорном Киркуке.

Н.О.