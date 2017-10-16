В Беларуси разработан уникальный прибор для авиакосмической промышленности

2017-10-16 17:53 | www.trend.az | 3

В Беларуси разработан уникальный прибор для измерения модуля упругости и твердости современных композиционных графитовых и углеродных материалов и неразрушающего контроля изделий из них - программно-аппаратный комплекс ИСУМ-1, сообщили Белта пресс-службе Национальной академии наук.

Этот прибор - разработка ученых Института прикладной физики НАН. ИСУМ-1 не имеет аналогов в мире. Он предназначен для использования в авиакосмической промышленности (для контроля узлов турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей, сопловых насадков), а также в других отраслях, в которых применяются изделия из графитовых и углеродных материалов. Прибор уже внедрен на предприятии "НТЦ Эталон" (Россия), входящем в состав корпорации "Роскосмос".

Ученые института также разработали ряд других инновационных приборов. Среди них - портативный цифровой твердомер ТПЦ-7 . Он предназначен для измерения твердости изделий из любых металлических материалов в машиностроении, нефтехимической отрасли, трубопроводном транспорте и позволяет повысить безопасность эксплуатации ответственных объектов. Отличительной особенностью является режим контроля нежестких конструкций (трубопроводов, балок, металлоконструкций), позволяющий измерять твердость и предел прочности изделий с толщиной стенки от 5,5-6 мм. Прибор не повреждает поверхность изделия, поэтому может использоваться для контроля даже чистовых сопрягаемых поверхностей.

Еще один разработанный учеными прибор - ИПМ-1Б - предназначен для измерения прочности бетона по методикам СТБ 2264-2012 и ГОСТ 22690-88 в промышленно-гражданском и автодорожном строительстве.