Совместное заявление по Нагорному Карабаху - самое позитивное за довольно долгое время - Мэтью Брайза

2017-10-16 17:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совместное заявление глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве является самым позитивным заявлением за довольно долгое время.

Об этом сказал Trend в понедельник экс-посол США в Азербайджане и экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

Это говорит о том, что стороны хотят активизировать процесс и намерены принимать меры по снижению напряженности на линии соприкосновения, сказал Брайза.

По его словам, следующим логическим шагом является организация рабочих сессий с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Если президенты согласились возобновить процесс, то, конечно, обязанность сопредседателей организовать такие рабочие встречи с министрами иностранных дел. Это действительно хорошо», - добавил Брайза.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян провели Швейцарский саммит в Женеве. На встрече, прошедшей под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шефер от США), приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Также во встрече принял участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи Президента Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна в Женеве, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что встреча прошла в конструктивной обстановке.

«Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск. Сопредседатели выразили удовлетворение этими переговорами, проведенными после длительного перерыва. Они сохраняют готовность к работе со сторонами для решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем, посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел обеих стран», - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)