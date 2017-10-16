Осень в Баку: мода, дефиле, звезды - определены победители (ФОТО)

2017-10-16 17:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Pullman Hotels and Resorts прошел вечер детской моды-конкурса "Payız Kolleksiyası" (Осенняя коллекция), организованный Star Kids Group MMC, сообщает Trend Life.

В Kids Fashion Show приняли участие дети от 4 до 14 лет, 70 юных моделей и 27 дизайнеров. В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства, представители индустрии моды, звезды шоу-бомонда: заслуженный деятель искусств Азербайджана, дизайнер Фахрия Халафова, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова, заслуженный артист, певец Адалят Шукюров, исполнитель шансона Джейхун Бакинский, телеведущая Афаг Гянджали, руководитель YES Moda Evi Егяна Садыхова, руководитель Gəncə Moda Evi Земфира Агаева, танцовщица Фатима Фаталиева, стилист Анар Мамедов и модель Ильгар Алиев. Автор проекта – юридический представитель Star Kids Group Айгюн Алиева.

Дети и модельеры были отмечены в различных номинациях.

Среди девочек и модельеров (соответственно):

Первое место - Назрин Гасанли и Мехрибан Гасанова, второе - Рена Теймурова и Мехрибан Гасанова, третье - Гюляр Гочаева и Руфана Рзаева. "Мисс очарование" - Милена Алейникова, "Мисс шарм" - Ляман Багирзаде, "Мисс улыбка" - Айдан Мамедзаде, "Мисс зрительских симпатий" - Фатима Мамедова, "Принцесса" - Илаха Агамирзоева,

Среди мальчиков и дизайнеров (соответственно):

Первое место - Рауль Газизаде и Айсель Алиева, второе - Омар Ахмед и Рамиля Ганбарова, третье - Сехербей Алиев и Айшан Габибова. "Мистер красавчик" - Рауль Махмудов, "Мистер зрительских симпатий" - Угур Ализаде, "Принц" - Айхан Ахмедзаде, "Мистер шарм" - Ройал Гаджизаде, "Мистер улыбка" - Хасай Ибрагимзаде.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)