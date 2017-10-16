В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall состоится премьера фильма «Тахмин и Заур» – ВИДЕО

2017-10-16 15:40 | www.oxu.az | 4

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Gənclik 19 октября в 19:00 состоится премьера фильма «Тахмин и Заур» производства студии Cinemazadeh.

Как передает Oxu.Az, в этот вечер гостями будут азербайджанские звезды, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блоггеры и СМИ.

Отметим, что фильм, который представят зрительской аудитории с 19 октября, будет представлен как в Бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

Режиссер комедии Заур Мирзазаде. В главных ролях Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева.

Коротко о фильме: В жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть, если он в течении 7 дней не женится. Чтобы выжить, наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными случаями.

Желающие приобрести билеты на премьеру смогут через официальный сайт CinemaPlus: http://www.cinemaplus.az/az/films/t-hmin-v-zaur/ или же в кассах кинотеатра CinemaPlus Gənclik Mall.

Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готова радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.