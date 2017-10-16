Azercell поддержала студентов на ярмарке "Выпускник – 2017"

2017-10-16 18:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telecom в очередной раз поддержала студентов. 14 октября сотрудники отдела человеческих ресурсов компании приняли участие в традиционной ярмарке труда "Выпускник-2017", совместно организованной при поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта и Азербайджанского государственного экономического университета.

На ярмарке стенд Azercell, отличающийся своей активностью, вызвал большой интерес у студентов. Представители компании ответили на интересующие студентов вопросы и предоставили информацию о студенческих стипендиях и программе стажировки в Azercell. В то же время молодежь, которая хочет продолжить карьеру в Azercell, получила советы, и для обращений был создан специальный адрес электронной почты.

Azercell Telekom всегда оказывает поддержку талантливой молодежи для создания карьеры.

Отметим, что в последние годы по инициативе компании регулярно организуются "карьерные дни". Во время подобных ежегодных мероприятий Azercell встречается с талантливой молодёжью, заинтересованной работать в компании, информирует ее о деятельности и основных принципах работы.

Основная цель провидения ярмарки - дать возможность ознакомиться с существующей ситуацией на рынке труда и уровнем востребованности профессий, установить контакт с работодателями, которым, в свою очередь, представилась возможность выбора потенциальных кадров, а также оказание помощи соискателям в обеспечении достойной работой.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.