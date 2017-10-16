Как избежать мошенничества в автосервисах

2017-10-16 15:56 | www.oxu.az | 5

Лучшие автосервисы специализируются на одной конкретной марке или детали автомобиля. К примеру, в сервисе, где ремонтируют коробки передач, вам не поменяют моторное масло. Некоторые сервисы ремонтируют только немецкие автомобили. Как правило, специализированным сервисам можно доверять. Опасаться следует «всеядных» сервисов, которые оказывают все услуги для всех марок автомобилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtostop.tv, в первую очередь надо почитать отзывы в интернете. Посетите сервис, поговорите с мастером, посмотрите, как он работает, что он знает, как обращается с деталями.

Поддельную запчасть продают по цене оригинала. Выявить обман можно, проверив серийный номер в интернете.

У каждого сервиса должен быть прайс-лист. Всегда требуйте его и знакомьтесь с ценами. Обратите внимание на время, требуемое на каждую работу.

Вам должны выдать официальный документ о расходах, который после ознакомления нужно подписать. Согласно данному документу, автосервис должен дать гарантию на проделанную работу. Документ должен быть на официальном бланке компании. Если вам выдали обычный A4 лист, то не доверяйте ему и не верьте обещаниям.

Проверьте сделанную работу. Если заметите неисправность, без всякого стеснения попросите ее исправить. Не верьте словам работников, что так мол и должно быть.

Одним из признаков мошенничества является разборка и осмотр автомобиля без согласия владельца. В нормальном сервисе с автомобиля не снимут и винтика без согласия клиента. Если с вами так поступили, сразу обращайтесь в полицию. Как мы писали выше, вам должны выдать документ о проделываемой работе. Работа начнется после того, как вы ознакомитесь с документом и подпишете его. Нельзя проводить работу, которая не указана в этом документе. В хорошем сервисе даются письменная информация о проделанной работе, установленных запчастях и т.д.

Л.А.

