Египет мирится с Турцией

2017-10-16 16:00 | www.oxu.az | 3

Египет надеется, что отношения Каира и Анкары достигнут взаимовыгодного для народов двух стран уровня, сказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью телеканалу ON-E TV, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агенство Анадолу.

«Египет за развитие отношений с Турцией, и официальная Анкара должна принять соответствующее решение», - сказал Шукри.

По его словам, отношения между политиками двух стран не должны влиять на двусторонние связи.

«В последнее время Турция стала меньше критиковать Египет, что является позитивной тенденцией для нормализации отношений. Египет в отношениях с Турцией делает приоритетом вопросы торговли и инвестиций», - сказал Шукри.

По словам министра, отношения между Турцией и Египтом имеют исторические корни.

«Мы глубоко уважаем турецкий народ, гордимся прочными историческими отношениями с Турцией. Надеемся, что отношения между двумя странами будут развиваться в духе взаимного уважения», - сказал Шукри.

Н.Г.