Объем биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем втрое

2017-10-16 19:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 950 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 697,99 миллиона манатов, что в 3,3 раза превышает показатель за девять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных в понедельник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-сентябре этого года были зарегистрированы 313 внебиржевых сделок почти на 725,9 миллиона манатов (рост за год в 2,1 раза).

За девять месяцев зарегистрированы 686 сделок по дополнительной эмиссии на 4,3 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок сократился на 3,4 процента.

Объем сделок за январь-сентябрь 2017 года:

Заключенные договоры Биржевые сделки, число Биржевые сделки, объем в манатах Внебиржевые сделки, число Внебиржевые сделки, объем Сделки по доп. эмиссии, число Сделки по доп. эмиссии, объем Январь 2 183 17 879 720 13 641 720 9 648 562 500 Февраль 3 253 155 609 805 32 184 170 140 34 270 400 100 Март 2 149 51 428 900 71 313 018 54 202 992 500 Апрель 4 196 68 580 169 21 4 323 223,4 80 235 991 900 Май 3 221 52 125 408 29 270 117 784 86 351 035 010 Июнь 2 174 82 323 634 30 2 750 019 74 518 006 195 Июль 2 218 68 982 925 64 8 840 871 88 524 714 390 Август 4 253 33 180 179 31 250 893 245 118 760 500 000 Сентябрь 1 151 38 898 587 22 3 811 990 143 786 478 385

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)