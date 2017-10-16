Новых санкций против Ирана не будет

2017-10-16 16:12 | www.oxu.az | 3

"Евросоюз не обсуждает дополнительные санкции против Ирана".

Как передает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам, комментируя вопрос о возможных договоренностях с США по санкциям против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Н.Г.