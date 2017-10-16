«Атлетико» сегодня приедет в Баку

2017-10-16 16:18 | www.oxu.az | 3

Мадридский «Атлетико» прибудет в Баку с 20 футболистами на матч III тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Карабаха».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, «Атлетико» вылетит в столицу Азербайджана в 14:00 по бакинскому времени и прибудет в Международный аэропорт Гейдара Алиева в 22:00.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне включил в заявку на предстоящий матч 3 голкиперов, 6 защитников, 7 полузащитников и 4 форвардов.

Вратари: Ян Облак, Мигель Анхель Мойа, Аксель Вернер

Защитники: Диего Годин, Филипе Луис, Лукас Эрнандес, Шиме Врсалько, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес

Полузащитники: Коке, Сауль Ньегес, Томас Парти, Габи Фернандес, Янник Карраско, Аугусто Фернандес, Николас Гайтан

Нападающие: Фернандо Торрес, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро, Анхель Корреа.

Отметим, что матч «Карабах» - «Атлетико» пройдет 18 октября и начнется в 20:00.

Э.А.

