ЕС призвал Трампа выполнять сделку с Ираном

2017-10-16 16:30 | www.oxu.az | 3

Евросоюз призвал Вашингтон в полном объеме соблюдать положения ядерной сделки с Тегераном ради безопасности США и их партнеров.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в принятом в понедельник Советом ЕС на уровне глав МИД официальном заявлении по Ирану.

"Евросоюз считает решение президента [США Дональда] Трампа отказаться подтвердить выполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) частью внутриполитического процесса в США. ЕС призывает США выполнять свои обязательства по СВПД и принять во внимание их последствия для безопасности США и их партнеров в регионе, прежде чем делать дальнейшие шаги", - отмечается в документе.

Н.O.