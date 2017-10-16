Пешмерга: Багдад дорого заплатит за нападение на Киркук

2017-10-16 16:49 | www.oxu.az | 3

Руководство иракских курдских вооруженных формирований пешмерга заявило, что атаку на Киркук можно считать объявлением войны курдам, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

По его мнению, власти Ирака несут за это ответственность и заплатят большую цену за свои действия.

Курды назвали главным ответственным за развязывание войны правительство во главе с Хайдером аль-Абади.

В пешмерга также обвинили некоторых членов партии Патриотического союза Курдистана в сговоре с иракскими силовиками и большом историческом предательстве.

В курдском руководстве формирований заявили, что нападение вместе с иракскими силовиками ведет шиитское ополчение под руководством иранского Корпуса стражей исламской революции.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ночь на понедельник, 16 октября, распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. В пешмерга отметили, что намерены защитить все районы от посягательств.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. Иракские военные сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов.

Н.Г.