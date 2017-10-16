Завершился визит главы государства в Швейцарию – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 17:00 | www.oxu.az | 4
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию подошел к концу.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.
14:30
В Женеве началась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.
Как сообщает Oxu.Az, встреча проходит с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
В ходе встречи президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудят процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Н.О.