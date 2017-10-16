Иракские военные взяли Киркук под полный контроль

2017-10-16 20:11 | www.trend.az | 3

Иракская армия взяла под полный контроль город Киркук, не встретив сопротивления со стороны курдских вооруженных формирований пешмерга, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на рассказы очевидцев событий.

По словам жителя города молодого человека по имени Фейсал, иракские военные и шиитские ополченцы заняли все основные городские дороги и объекты инфраструктуры.

"Тысячи иракские военных в городе. Все довольно спокойно. Ополченцы пешмерга покинули город без боя", - сказал собеседник агентства.

По словам другого жителя населенного пункта по имени Хайдер, сотни человек с иракскими флагами и стягами с почитаемым шиитами имамом Хусейном вышли в эти минуты на улицы, приветствуя армию и полицию.

Покинутое чиновниками здание администрации провинции посетили командующий объединенным штабом операций иракской армии и руководитель федеральной полиции Ирака. Над ним, над другими государственными и муниципальными объектами провинции поднят иракский государственный флаг. Все чиновники, в том числе губернатор Наджмаддин Карим, лояльные главе курдской автономии, в понедельник утром бежали в Эрбиль и Сулейманию.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдской автономией провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.