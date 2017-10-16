Умер ирландский комик Шон Хьюз

2017-10-16 17:10 | www.oxu.az | 4

Ирландский комик Шон Хьюз скончался в возрасте 51 года, передает Oxu.Az со ссылкой на Independent.

По имеющимся данным, артист умер из-за остановки сердца. Самый последний твит, опубликованный в микроблоге Хьюза, датирован 8 октября. «В больнице», - говорилось в сообщении.

Хьюз родился в Лондоне, но вырос в Фёрхаусе (графство Южный Дублин). Выступал в Великобритании, США, Канаде, Австралии, был лауреатом ряда премий.

Комик получил широкую известность благодаря шоу Never Mind The Buzzcocks и собственному ситкому Sean's Show. Также снимался в кино и на телевидении как актер.

A.C.

