Компанию обвиняемого в домогательствах знаменитого голливудского продюсера могут продать

2017-10-16 20:21 | www.trend.az | 4

Компания Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, может быть продана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Weinstein Co. уже получила капиталовложения от Colony Capital и ведет переговоры с этой инвесткомпанией о продаже.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.

Вайнштейн до последнего скандала считался одним из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда.