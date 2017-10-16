Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой

2017-10-16 17:34 | www.oxu.az | 4

Безопасность Wi-Fi-подключений оказалась под угрозой из-за серьезной уязвимости, выяснила группа специалистов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на The Verge.

Эксперты обнаружили критические проблемы в протоколе безопасности WPA2, который используется для защиты личных и корпоративных сетей.

Из-за уязвимости, как утверждают специалисты, любую Wi-Fi-сеть можно взломать и получить доступ ко всему трафику.

«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», - отмечается в анонсе исследования.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что 41 процент устройств на базе Android подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости.

Н.Г.