Назарбаев поздравил нового президента Кыргызстана

2017-10-16 17:36 | www.oxu.az | 7

Глава государства Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост президента Кыргызской Республики, передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Акорды.

В своем письме Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития.

"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия", - говорится в телеграмме.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков, выдвиженец от Социал-демократической партии, победил на выборах президента Кыргызстана с результатом 54,75 процента. Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов занял второе место с результатом 33,8 процента. Накануне, после оглашения результатов выборов Жээнбеков ответил на вопрос об отношении к лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он заверил, что продолжит уважительные взаимоотношения.

Н.О.