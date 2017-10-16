Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения

2017-10-16 20:43 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что полная отмена ядерного соглашения с Ираном вполне реальна, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Сейчас сделка с Ираном изучается. Я считаю, что много людей согласны с тем, что я сделал. Я уверен в том, что я сделал. Я устал, что нами пользуются… Я устал это наблюдать. Может быть полная отмена (соглашения), это вполне реальная возможность", - сказал Трамп на встрече с членами правительства. Трансляцию встречи вели американские телеканалы.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.