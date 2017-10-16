НАНА: Получены копии двух рукописных диванов Имамеддина Насими

2017-10-16 17:44 | www.oxu.az | 4

Получены две копии рукописных диванов Имамеддина Насими.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, заместитель директора института, доктор наук по философии Паша Керимов сумел получить в Национальной библиотеке Анкары две копии рукописных диванов Имамеддина Насими, написанных на родном языке.

Первый диван из 83 страниц переписан шрифтом «насх». Второй диван из 308 страниц также написан аккуратным и красивым почерком.

Отметим, что стихи могли быть написаны от имени Насими хуруфитами, которые, пользуясь авторитетом Насими, хотели распространить идеи хуруфизма. Подобные стихи представляют интерес с точки зрения исследования распространения хуруфизма.

Э.А.

