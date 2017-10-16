Игнорирование факта захвата чужих земель является угрозой миру и безопасности во всем мире - спикер азербайджанского парламента

2017-10-16 20:55 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Армения в течение 25 лет игнорирует решения и резолюции ведущих международных организаций и продолжает грубо нарушать нормы международного права, сказал в понедельник председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октай Асадов во время выступления на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге

"Странно, что не существует механизма, заставляющего агрессора соблюдать решения международных организаций. А это приводит к двойным стандартам в отношении к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту", - сказал спикер азербайджанского парламента.

Октай Асадов сказал, что Армения, которая захватила часть территории Азербайджана и провела этническую чистку на оккупированных землях, пытается представить враждебную политику против Азербайджана, как христианско-мусульманское противостояние.

"Их цель – представить этнический сепаратизм в Нагорном Карабахе, являющемся исконной и исторической азербайджанской землей, как межрелигиозный конфликт, одновременно, оправдать проведенную против соседней страны захватническую политику путем спекуляции чувствами христианской солидарности в традиционных христианских странах. В результате этой захватнической политики 20 процентов территории Азербайджана оккупированы, один миллион азербайджанцев живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В ходе захватнической войны около 20 тысяч мирных азербайджанцев были убиты, более 20 тысяч мирных жителей – ранены, в некоторых населенных пунктах, в том числе в городе Ходжалы совершены чудовищные преступления геноцида. Мы считаем, что следует признать, насколько страшны игнорирование этнического сепаратизма и воинствующего национализма, захват чужих земель для спокойствия и безопасности во всем мире", - сказал Асадов.

По его словам, международному сообществу следует найти в себе силы и принять решительные меры, и все конфликты, в том числе армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должны быть урегулированы на основе общепризнанных принципов и норм международного права, в частности, важнейшего среди них принципа территориальной целостности государств.

"Азербайджан готов объединить усилия и совместно действовать как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций с целью решения тяжелых проблем, с которыми сегодня столкнулось мировое сообщество, и обеспечения мира, спокойствия", - сказал спикер.

Говоря о модели мультикультурализма и толерантности Азербайджана, Октай Асадов отметил, что представленный миру Азербайджаном пример демократического общества основывается на обеспечении защиты прав и свобод каждого человека, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, сохранении и развитии культурного богатства народов, проживающих в стране.

"Одним из важных направлений государственной политики Азербайджана является поддержка межкультурного, межрелигиозного диалога и мультикультурализма. Азербайджан - многонациональная страна, нашим большим достоянием является культурное, этническое и религиозное разнообразие общества. Вполне логично, что в нашей стране 2016 год был объявлен «Годом мультикультурализма», 2017 год – «Годом исламской солидарности»", - сказал председатель парламента.

По словам председателя Милли Меджлиса, сегодня проведение в Азербайджане мероприятий мирового и континентального масштабов, которые объединяют представителей различных цивилизаций и культур, стало традицией. В Азербайджане создана атмосфера мира и благожелательности для людей, исповедующих различные религии, и эти принципы сохраняются в рамках свободы вероисповедания и религиозной толерантности в соответствии с национальным законодательством. Государство осуществляет последовательные меры для укрепления религиозной толерантности и межконфессионального диалога, развития свободы вероисповедания.

На мероприятии также был рассмотрен ряд организационных вопросов.

Председатель Федерального совета Федерального собрания России Валентина Матвиенко была избрана новым председателем Межпарламентского союза, Туркменистан, Узбекистан и Вануату – новыми членами. Таким образом, число парламентов, входящих в Союз, достигло 176.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.