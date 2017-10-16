Эвакуаторы в Баку временно прекратили работу – ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 18:00 | www.oxu.az | 4

В социальных сетях появилась новость о временном прекращении деятельности эвакуаторов Государственной дорожной полиции в связи с ремонтными работами на штрафстоянке.

Как передает Oxu.Az, сайт Qafqazinfo обратился за комментарием к начальнику отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана, полковнику полиции Кямрану Алиеву.

Полковник заявил, что в настоящее время на одной штрафстоянке ведутся ремонтные работы:

«На стоянке вблизи улицы Джалила Мамедгулузаде ведутся ремонтные работы, и в этот период туда не будут отвозить автомобили. Но это не имеет отношения к другим стоянкам. Они работают в прежнем порядке. В настоящее время на территории Баку более 10 стоянок».

14:50

Появилась новость о прекращении деятельности эвакуаторов Государственной дорожной полиции в Баку. Сообщалось, что отныне нарушившие правила остановки и стоянки автомобили не будут отвозить на штрафстоянку. Вместо этого сотрудник дорожной полиции каждые полчаса будут составлять протокол об административном правонарушении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, и в самом деле с пятницы прошлой недели в Баку прекратилась деятельность принадлежащих полиции эвакуаторов.

Однако эвакуаторы исчезли не навсегда. Дело в том, что в Баку ремонтируют и асфальтируют штрафстоянки. Поэтому доставка транспортных средств на штрафстоянки временно прекращена. Штрафстоянки вновь откроют через неделю.

A.M.

