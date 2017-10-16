На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих

2017-10-16 21:00 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В районе Зап Северного Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства погибли двое турецких военных и трое получили ранения, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

Отмечается, что взрывное устройство было заложено членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Состояние одного из раненых военнослужащих оценивается как тяжелое.

Согласно сообщению Генштаба, в ходе прошедшей после этого воздушной операции было уничтожено восемь террористов.

(Текст: Талех Агавердиев)