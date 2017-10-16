Шойгу: “Антитеррористическая операция в Сирии движется к завершению”

2017-10-16 21:19 | www.apa.az | 3

Антитеррористическая операция в Сирии движется к завершению.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом,

«Операция в Сирии идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — отметил Шойгу.

По его словам, помимо вопросов военного и военно-технического сотрудничества, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе.

Глава российского военного ведомства предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. Отметим, что 16 октября Шойгу прибыл в Израиль.