Рамиль Усубов об арестах представителей сексуальных меньшинств

2017-10-16 18:40 | www.oxu.az | 4

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамил Усубов ответил на обращение Комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Мужниекса о предоставлении информации в связи с задержаниями в Баку представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ответном письме Рамиль Усубов подчеркнул, что меры принятые в Баку в отношении представителей сексуальных меньшинств были приняты на основании многочисленных жалоб граждан.

«На основании поступивших жалоб 15-30 октября в городе Баку были проведены профилактические мероприятия, в результате которых из сотен представителей сексуальных меньшинств, собирающихся в различных частях города, были задержаны лишь 83 человека, совершающих мелкое хулиганство с грубым нарушением общественного порядка, преднамеренно не подчиняющихся сотрудникам полиции, обеспечивающих общественный порядок на данных территориях. В отношении задержанных осуществлены установленные законодательством процедуры оформления. В связи с тем, что совершение задержанными лицами правонарушений было доказано в судебном порядке, в соответствии со статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (преднамеренное неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных проступках 56 из них подвергнуты административному аресту сроком от 5 до 30 дней, 18 человек оштрафованы, 9 лицам сделано предупреждение»,-говорится в документе.

В своем письме Р. Усубов также отметил, что у задержанных представителей сексуальных меньшинств были обнаружены опасные инфекции: «Согласно результатам обследований у 32 человек были обнаружены разные венерологические заболевания, в том числе у 16 человек – сифилис, у 6 человек – СПИД, у 6 человек – ВИЧ, еще у двух – гепатит. Также учитывая достаточность срока ареста для исправления еще 24 человек, у которых были обнаружены венерологические заболевания, они были освобождены от административного ареста судами 2 октября».

По словам министра, заявления о том, что права задержанных представителей сексуальных меньшинств были нарушены, не имеют основания: «В Азербайджане права всех групп людей обеспечиваются без каких-либо ограничений. Ситуация с представителями сексуальных меньшинств в нашей республике не отличается от ситуации в большинстве государств Европы. Но в последние годы в нашей стране представители сексуальных меньшинств, совершая противоправные действия и ссылаясь на свою сексуальную ориентацию, пытаются избежать ответственности. Такие вопросы решаются в Азербайджане только лишь в рамках законодательных актов, которые прошли юридическую экспертизу международных организаций. Так что, совершение представителями сексуальных меньшинств противоправных действий не может освобождать их от ответственности».

Н.О.