В Лондоне скончался актёр из «Игры престолов» - ФОТО

2017-10-16 18:50 | www.oxu.az | 4

В Лондоне на 95-м году жизни скончался актёр Рой Дотрис, сыгравший роль алхимика Галлина (Халлина) Пироманта в культовом сериале «Игра престолов».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Independent.

Смерть наступила по естественным причинам. По данным издания, Дотрис прожил свои последние часы в собственном доме и в окружении своей большой семьи, включая трёх дочерей, внуков и правнуков.

Рой Дотрис широко прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Амадей», «Золотой лёд», «Среди акул», «Алая буква», «Хеллбой 2: Золотая армия». За рубежом он был также известен своим выступлением в бродвейской постановке «Луна для пасынков», которая принесла ему престижную премию «Тони».

Персонаж Дотриса впервые появляется во втором сезоне «Игры престолов», когда проводит Тириона Ланнистера через лаборатории алхимиков, попутно посвящая его в тайну дикого огня.

Н.О.