Трамп: “Расследование о сговоре с Россией пора закончить”

2017-10-16 22:28 | www.apa.az | 5
Президент США Дональд Трамп вновь опроверг предположения о его "сговоре с Россией" и заявил, что расследование в этой связи пора закончить.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп заявил, выступая в Розовом саду Белого дома.
"Не было абсолютно никакого сговора", - добавил президент США. "Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", - заключил президент США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.