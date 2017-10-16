Трамп: “Расследование о сговоре с Россией пора закончить”

2017-10-16 22:28 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг предположения о его "сговоре с Россией" и заявил, что расследование в этой связи пора закончить.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп заявил, выступая в Розовом саду Белого дома.

"Не было абсолютно никакого сговора", - добавил президент США. "Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", - заключил президент США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.