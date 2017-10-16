Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана

2017-10-16 23:14 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.
По сообщению АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Жээнбеков,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо братского народа Кыргызстана».