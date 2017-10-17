«Атлетико» прилетел в Баку на самолете «Карабах» – ФОТО

2017-10-17 00:31 | www.oxu.az | 5

Самолет AZAL под названием «Карабах», который зафрахтовал испанский клуб для выполнения чартерного рейса из Мадрида в Баку, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев примерно в 22:00, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az

После шестичасового полета футболистов в аэропорту ждали несколько азербайджанских поклонников, которые сфотографировались с главным тренером Диего Симеоне, футболистами Фернандо Торресом и Антуаном Гризманном.

Баку встретил гостей дождем. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и во вторник. А вот в день игры, 18 октября, обещают сухую погоду.

Делегацию «Атлетико» возглавил менеджер Клементе Вильяверде. Президент клуба Энрике Серезо прибудет в Баку во вторник. Вместе с основной командой прилетели и футболисты молодежной команды «Атлетико», которые сыграют с «Карабахом» в рамках юношеской лиги УЕФА, а также журналисты и 30 болельщиков.

Во вторник вечером команда проведет предматчевую тренировку на Бакинском Олимпийском стадионе.

С.Б.

