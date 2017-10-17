Один человек погиб, двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне - ОБНОВЛЕНО

2017-10-17 01:10 | www.apa.az | 5

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом близ станции метро Parsons Green в Лондоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, получившие ранения были госпитализированы. "Мы оказали медицинскую помощь трем пострадавшим на месте. К сожалению, один из них скончался", - сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Лондона.

Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия. Parsons Green закрыта для пассажиров. По данным Скотленд-Ярда, инцидент не связан с терроризмом, задержаний произведено не было.

Ранее 15 сентября на наземной станции лондонского метро Parsons Green произошел теракт. В результате взрыва в переполненном вагоне поезда пострадали 30 человек.

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Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green в Лондоне.

Как передает АПА, об этом пишет газета The Independent.

В результате нападения пострадали три человека. Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.