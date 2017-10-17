США нанесли в Йемене удар по двум лагерям подготовки ИГ

2017-10-17 02:12 | www.apa.az | 4

Министерство обороны США провело операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Йемене, уничтожив десятки боевиков.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Силы США уничтожили десятки членов ИГ в результате ударов по двум лагерям подготовки в провинции Эль-Бейда в Йемене, помешав организации готовить новых боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вооружении боевиков были автоматы АК-47, пулеметы и гранатометы.