Террористы ИГ захватили две деревни в Киркуке

2017-10-17 02:47 | www.apa.az | 5

Террористы террористической группировки "Исламское государство" в понедельник вечером захватили две деревни к северо-западу от иракского города Киркук.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По данным СМИ, местные жители при появлении радикалов, бежали из населенных пунктов.

Захваченные деревни находятся в провинции Киркук и расположены недалеко от трассы, соединяющей город Киркук со столицей курдской автономии Эрбилем.

Отметим, что в понедельник иракские военные, а также шиитские ополченцы восстановили контроль над рядом ключевых нефтегазовых объектов провинции Киркук, военной базой, а также административной столицей района — город Киркук.