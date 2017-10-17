Турция освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США

2017-10-17 01:25 | www.oxu.az | 4

Жена и дочь сотрудника генерального консульства США в Стамбуле были освобождены после задержания по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что родственников сотрудника американского дипломатического представительства освободили под подписку о невыезде.

Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность происходящим и назвало выдвинутые в отношении сотрудника генконсульства обвинения необоснованными и подрывающими отношения между странами.

С.Б.

